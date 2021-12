A la Une . ​Insécurité dans le chef-lieu : Madame la Maire et Monsieur le Député, agissez !

Deux usagers blessés à l'arme blanche dans un bus, Jean-Jacques Morel réagit. Par NP - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 06:34

"Il y a quelques mois un commerçant était agressé rue Maréchal-Leclerc.



Aujourd’hui, deux usagers sont blessés à l’arme blanche dans le bus. Les usagers dionysiens sont victimes du laxisme municipal. Depuis presque 15 ans, les socialistes à Saint-Denis se sont avérés incapables de sécuriser la ville de Saint-Denis, de l’éclairer davantage et de renforcer la police municipale. Les premières caméras de vidéosurveillance ont été mises en place lorsque j’étais premier adjoint de René-Paul Victoria. Au lieu de planter quelques pieds de bois, la mairie serait mieux avisée de penser et d’appliquer, avec l’État, un plan de sécurité global".



Jean-Jacques MOREL Conseiller Régional Les Républicains