A la Une . ​Inforoute : Le point sur le trafic

Voici le point sur la circulation ce lundi. Par NP - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 08:09

Le point sur les chantiers en cours



RN1 - St Paul/Cambaie -



Chantier CHOR Sur la RN1 à St Paul, entre la Ravine La Plaine et Cambaie, suite des travaux de réalisation de béton pour chantier CHOR les nuits du lundi 13 au jeudi 16 février inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h et vitesse limitée à 70km/h.



RN1 - St Pierre/Etang Salé



Travaux de Balayage Sur la RN1 entre la Ravine Blanche à St Pierre et l'échangeur des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage les nuits du lundi 13 au jeudi 16 février inclus. Voie neutralisée en fonction des besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.



RN1 - Le Port/St Leu



Travaux de balayage Sur la RN1 de la Rivière Des Galets au Port à l'échangeur des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage la nuit du vendredi 10 février. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoin du chantier dans un sens ou dans l'autre.



RN1 - St Paul



Travaux de fauchage manuel Sur la RN1 à St Paul de l'échangeur Ermitage à celui de l'Eperon, travaux de fauchage manuel jusqu'au vendredi 17 février. BAU neutralisée selon les besoins de 7h à 15h dans un sens puis dans l'autre.



RN1A - FERMETURE St Paul



Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye reste fermé mais uniquement dans le sens Nord/Sud et ce jusqu'à juillet 2023.

La circulation est donc possible dans le sens Sud/Nord avec une interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus et vitesse limitée à 30 km/h dans la zone. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RN2 - Ste Rose



Travaux de réalisation d'une passerelle piétonne Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de réalisation d'une passerelle piétonne jusqu'au 16 mars dans les secteurs Ravine Robert, Ravine Parisse et Ravine Sainte Marguerite.



RN2 - Ste Suzanne



Travaux de sécurisation Sur la RN2 à Sainte Suzanne, suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron les nuits du lundi 13 au jeudi 16 février inclus. Des restrictions seront à prévoir comme suit: Lundi 13, Mercredi 15, Jeudi 16 février: circulation est interdite dans le sens N/E. Une déviation est mise en place par l'échangeur de la Marine, La RN 2002, l'avenue Mahatma Gandhi pour reprendre la RN2 par l'échangeur de Quartier Français.

Mardi 14 février : la circulation interdite dans le sens E/N. Une déviation est mise place par l'échangeur de Quartier Français puis par la RN 2002 pour reprendre la RN2 au niveau de l'échangeur de la Marine. RN2 - Ste Suzanne



Travaux sur pied portique dynamique Sur la RN2 à Ste Suzanne secteur Grand Hazier sens E/N, travaux sur pied portique dynamique les nuits jusqu’ au lundi 13 février (inclus). Circulation uniquement sur VRTC de 20h à 5h.



RN2 - Bras Panon/Paniandy



Aménagement des bretelles d'insertion de l'échangeur Sur la RN2 à Bras Panon au niveau de l'échangeur Paniandy, pour permettre des travaux d'aménagement des bretelles d'insertion, des restrictions sont à prévoir en plusieurs phases jusqu'au 31 mars inclus.

A partir du 3 février jusqu’au 10 mars inclus, la circulation sera interdite sur la voie permettant d’accéder à la bretelle d’insertion en

direction du Nord. Une déviation sera mise en place par l’échangeur la Caroline puis demi-tour pour reprendre la RN2 dans le sens Est/Nord.



RN3 - La Plaine des Palmistes



Travaux d'aménagement en faveur des modes doux Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes giratoire



RN3/RD55



Travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu' au vendredi 24 février 2023. Alternat de 8h30 à 15h30. RN3 -



St Benoit



Travaux d'aménagement en faveur des modes doux



Sur la RN3 à St Benoit



Secteur chemin Ceinture, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 26 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 - St Benoit



Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 - Le Tampon

Travaux de reprise du plateau ralentisseur Sur la RN3 au Tampon, travaux de reprise du plateau ralentisseur les nuits des lundi 13 et mardi 14 février. Alternat de 20h à 5h la nuit du lundi 13 au niveau du lycée Bois Joli Potier, et la nuit du mardi 14 dans l'agglomération du 19ème KM.



RN3B - St Pierre



Travaux d'aménagement de voie cyclable et de trottoir Sur la RN3b à St Pierre, travaux d'aménagement de voie cyclable et de trottoir jusqu'au vendredi 30 juin. Chaussée rétrécie de 8h à 16h sur la rue Archambaud, entre le giratoire de Caserne et celui de la Balance.



RN5 - Route de Cilaos/Mare Sèche



Travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Mare Sèche, travaux d'aménagement de cheminement piétons et cycles jusqu'au 30 juin. Alternat de 8h à 16h.



RD41 -La Possession/Route de la Montagne



Travaux de réparations Sur la RD41 à La Possession/Route de la Montagne, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RD41 - St Denis/Route de la Montagne



Travaux de sécurisation de falaise Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de sécurisation de falaise jusqu'au vendredi 30 juin. Alternat et coupures de 15 minutes à prévoir de 8h30 à 16h.



RD41 - La Possession/Rte de la Montagne



Travaux purge falaise, pose et réparation de filets Sur la RD 41 route de la Montagne à La Possession dans le secteur de Mal Côté, travaux de purges et de sécurisation de la falaise du mercredi 1er au vendredi 3 février inclus. Circulation alternée de 8h30 à 16h assortie de coupures n'excédant pas 20 minutes selon les besoins.



RD51 - Ste Suzanne/Route de Bagatelle



Travaux de réparations Sur la RD51 à Ste Suzanne/Route de Bagatelle entre PR8 et PR10, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30. RD62 - Ste Marie/Chemin Tabur - Travaux de renforcement de chaussée



RD62 Ste Marie/Chemin Tabur



Travaux de renforcement de chaussée. Circulation alternée de 20h à 05h jusqu'au 04/02/2023. RD63 - Ste Suzanne/Route de Bellevue - Travaux de réparations Sur la RD63 à Ste Suzanne/Route de Bellevue entre PR0 et PR3, travaux de réparation jusqu'au 31 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



Les chantiers à venir



RN1 - St Denis/le Port



Travaux de balayage mécanique Sur la RN1 entre Saint Denis et le pont de la rivière des Galets au Port y compris les bretelles des échangeurs et sur la RN6 entre giratoire Cerf et Gillot, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 13 au vendredi 17 février. Voie neutralisée en fonction des besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.



RN1 - Trois Bassins



Travaux de fauchage manuel Sur la RN1 à Trois Bassins entre l'échangeur Trois Bassins et l'ouvrage de la Grande Ravine, travaux de fauchage manuel le mardi 14 février. Voie de gauche neutralisée dans le sens N/S de 7h à 15h au droit du chantier.



RN3 - St Pierre/Tampon



Travaux de fauchage Sur la RN3 de l'échangeur Basse Terre à St Pierre aux Azalées au Tampon, travaux de fauchage du lundi 13 au vendredi 17 février. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.



RN3 - Tampon/St Pierre



Travaux de peinture routière Sur la RN3 entre giratoire Azalées au Tampon et St Pierre Basse Terre, travaux de peinture routiere les nuits du lundi 13, mercredi 15 et jeudi 16 février. Voie neutralisée en fonction des besoins dans un sens puis l'autre de 20h à 5h.



RN6 - St Denis/Boulevard Sud



Travaux d'élagage et nettoyage Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis entre giratoire CERF et celui de Gillot, travaux d'élagage et nettoyage la nuit du vendredi 10 février. Voie neutralisée de 20h à 4h selon les besoins du chantier.



RD42 - St Denis/Rte de Bellepierre



