​Inforoute : Le point sur le trafic

Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 07:07





Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de purges de la falaise dans les secteurs Ilet Augustin et Pavillon, des coupures de la circulation de 45 minutes sont prévues jusqu’à 17h. Un carambolage s’est produit ce lundi matin dans le secteur de Pierrefonds. La circulation est impactée et des bouchons sont en cours jusqu’à hauteur du Gol à Saint Louis. La route du littoral est ouverte ce matin en mode basculée avec une voie vers l’Ouest et deux dans l’autre sens ce lundi matin. Des bouchons se sont créés dans le sens Nord/Sud, depuis le Barachois jusqu’aux potences. La gestion devrait se faire dans la matinée, en fonction du trafic et des conditions météorologiques.Du côté de la Route des Tamarins, la circulation est ralentie à hauteur de Plateau Caillou jusqu’à Cambaie, dans le sens Sud/Nord.Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de purges de la falaise dans les secteurs Ilet Augustin et Pavillon, des coupures de la circulation de 45 minutes sont prévues jusqu’à 17h.