​Inflation : Le SMIC augmente d'un peu plus de 2% au 1er mai

Le gouvernement annonce une revalorisation du SMIC d’un peu plus de 2% au 1er mai prochain en raison de l’inflation. Par SF - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 16:28





Le Smic brut mensuel fixé aujourd’hui à 1.709,28 euros devrait augmenter de 2,19% selon le cabinet du ministre du Travail Olivier Dussopt, ce qui représente une hausse de 37,92 euros brut par mois. En net, il s’élèvera alors à 1383,08 euros.



La cheffe du gouvernement a par ailleurs invité les entreprises à "renégocier les grilles salariales" pour défendre le pouvoir d’achat des salariés qui touchent un peu plus que le smic. "J’invite toutes les branches professionnelles et toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première préoccupation des Français qui est le pouvoir d’achat ", a-t-elle déclaré à l’AFP.





EN DIRECT | Un mois après le lancement de l’opération trimestre anti-inflation, intervention de la Première ministre @Elisabeth_Borne à l’hypermarché de Hanches en présence d’@oliviagregoire. https://t.co/dbNivpEeyR

— Gouvernement (@gouvernementFR) April 14, 2023

