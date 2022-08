​Inès Ziata : "Le buzz, il faut s'en servir !"

L’autre moment phare de la campagne de Miss Réunion 2022 était le passage des prétendantes dans l’émission Master Quine sur Antenne Réunion. C’est encore une fois la candidate n°1 qui a le plus fait parler d’elle.Elle ne savait comment compléter l’expression créole “kan mi koz ek saucisses” et a choisi une réponse amusante, “ bouchon i dékal ”, ce qui a encore plus fait réagir les Réunionnais.Le buzz a largement dépassé le monde télévisuel avec des memes par dizaines et même des photomontages impressionnants de réalisme publiés sur les groupes Facebook de suivi citoyen des alertes sur le réseau routier Inès Ziata décide de rire de sa réponse avec les Réunionnais et repartage toutes les publications à son sujet. Elle tente de se réapproprier un buzz qui a conquis toute La Réunion.