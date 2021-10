​Industrie pornographique : quatre acteurs mis en examen pour viol

Le 17 octobre dernier, une information judiciaire visant la plateforme "French Bukkake" est ouverte par le parquet de Paris. Producteurs, acteurs, ce sont au moins huit individus qui sont poursuivis dans le cadre de ce dossier.



Quatre acteurs mis en examen pour viol



Parmi eux, quatre acteurs se sont retrouvés devant la justice le 22 octobre dernier, avant d’être placés en examen pour viol le 22 octobre dernier. Trois des accusés ont été placés en détention provisoire. Le quatrième homme a été placé sous contrôle judiciaire. “L’enquête aurait permis d’identifier une cinquantaine de victimes”, rapporte BFMTV.

Ce serait la première fois en France que des acteurs de l’industrie pornographique soient poursuivis pour viol.



D'autres investigations en cours



Depuis juillet 2020, une autre enquête pour "viols" et "proxénétisme" vise par ailleurs le site de porno amateur "Jacquie et Michel". Le groupe français annonçait en novembre 2020 sa volonté d'adopter des chartes déontologiques de la production X, à la suite de révélations sur des violences et pratiques imposées durant des tournages.