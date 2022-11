A la Une . ​Indonésie : Au moins 46 morts suite à un puissant séisme

Un séisme de magnitude 5,6 a fait au moins 46 morts et plusieurs centaines de blessés sur l’île de Java en Indonésie ce lundi. Par NP - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 16:17





Les autorités de la Cianjur, ville la plus touchée par le tremblement de terre, déplorent au moins 46 morts et 700 blessés.

"Attention à la possibilité de répliques", a alerté la BMKG, avant d’écarter le risque de tsunami suite au séisme.



#Gempa Mag:5.6, 21-Nov-22 13:21:10 WIB, Lok:6.84 LS,107.05 BT (10 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/wLQpFRFuZH

— BMKG (@infoBMKG) November 21, 2022



Emmanuel Macron a fait part d’une “pensée émue pour toutes les victimes” :

L'Indonésie est frappée ce matin par un séisme d'une force destructrice et meurtrière. Pensée émue pour toutes les victimes. La France est solidaire.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022

