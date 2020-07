​Indicatif : "Bruno", ou la mort d'un centurion

Dans ce titre, il s'agit bien de l'indicatif de Marcel Bigeard, pseudo donné lorsque les radios militaires échangeaient au combat.Que cela soit en Indochine ou en Algérie.



Si j'évoque aujourd'hui le général Marcel Bigeard, c'est d'abord parce que lié à mes origines Pied Noires, et au fait que j'ai eu l'heur d'échanger quelques mots avec lui, sur le bassin de Boucan Canot.



Marcel Bigeard était alors ComSup des Forces Armées du Sud de l'Océan Indien , basé à Tananarive. Il était de passage à La Réunion, suite à une blessure occasionnée par une mauvaise réception en parachute .



Qui est Le centurion ?



Il combat lors de la Deuxième Guerre mondiale.



Prisonnier en 40, i tente par trois fois de s'évader. La troisième sera la bonne.



Par la suite, il entre en résistance .



Puis, de retour aux armes, il participe héroïquement à la guerre d'Indochine, et la "Guerre sans nom " d'Algérie.



Marcel Bigeard est un vétéran de trois guerres.



Vient la période de l'Algérie.



Il était alors placé sous l'autorité du Général Salan, alors délégué général du gouvernement en Algérie,ainsi que Massu et Aussaresse.

C'est à ce moment que l'opinion publique s'emballe.....



Salan, Bigeard, Massu, Aussaresse, ont usé de la torture !



Mais tous ces bien-pensants pensent, encore actuellement, que l'ont fait la guerre avec des confettis , et de chatouilles aux pieds, pour faire avouer où va être placée la prochaine bombe ! Bombe qui va tuer des civils innocents !



J'étais jeune, à Oran, mais j'ai vu des atrocités, ce que je ne souhaite à personne .

Et puis j'ai eu , plus tard une autre expérience.



Alors que je me rendais en métropole par COTAM (avion militaire), nous avons fait escale à Djibouti pour ravitailler en kérosène.

J'ai vu prendre place, dans les sièges alentour, des femmes et des enfants. Et puis, de mon hublot ,j'ai vu deux cercueils monter dans la soute de l'avion.



Cercueils masqués bien sûr. Et ces personnes siégeant autour de moi étaient de la famille des victimes.



Peu de jours auparavant, un attentat avait eu lieu au "Palmier en zinc" (le 5/12/77), bar très fréquenté de Djibouti. Résultat de cet acte terroriste :: 2 morts et 31 blessés. Cet endroit était fréquenté par de nombreux militaires .



Pour anticiper ce genre d'attentat, il faut du renseignement.........afin que des innocents ne soient pas tués par la sauvagerie de terroristes.



Pour le renseignement, il faut savoir user de méthodes "persuasives", que l'on ne peut tolérer, certes, en temps de paix, mais nécessaires en TEMPS de GUERRE; .



Pourquoi ce long préambule ?



Parce que le général Bigeard, tout comme le général Salan, a payé lourdement leur engagement dans ce "conflit sournois".

Pour rappel, le général Salan et le général Bigeard sont parmi les militaires les plus décorés de France ! Ils sont des héros, de vrais guerriers, véhiculant à travers leur bravoure, les valeurs de la France !



Le général Salan a été condamné à mort par contumace, puis emprisonné, pour son opposition à De Gaulle lors du putsch des généraux . Gracié, il repose maintenant dans sa ville natale.



Le général Bigeard, pour les mêmes soupçons de torture, s'est vu refuser son entrée au Panthéon des Invalides, Panthéon où sont inhumés les Maréchaux Foch, Lyautey,Leclerc,Juin,et les généraux Nivelle et Mangin.



Le général Bigeard, souhaitait que ses cendres soient dispersées au-dessus de Dien Bien Phu Demande rejetée par les autorités vietnamiennes !



Ce grand militaire repose maintenant dans une stèle à Fréjus, au mémorial des guerres d'Indochine.



Je m'insurge contre une telle injustice, un manque de reconnaissance nationale, le déni de la réalité de la guerre .



Ce grand militaire a sa place dans le Panthéon des Invalides .