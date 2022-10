A la Une . ​Incendie : Les pompiers épuisés demandent des moyens

Dans un communiqué, le syndicat FSU SDIS 974 alerte sur le manque d’effectif et la dégradation des conditions de travail des pompiers, une nouvelle fois fortement mobilisés ce week-end. Par NP - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 08:20

Communiqué du FSU SDIS 974 :



Une fois encore les sapeurs-pompiers sont intervenus samedi soir pour éteindre un feu de voiture dans le sous-sol d’un immeuble nécessitant, en parallèle, l'évacuation de 70 personnes habitant dans les 6 étages de cet immeuble.



Ils ont mobilisé toute leur énergie faisant preuve de professionnalisme .. mais au prix de combien d’efforts physiques, accumulant les gardes, faute d’effectifs suffisants dans les centres de secours. Cette fois ci tout s’est encore bien déroulé mais combien de temps encore tiendront-ils ?



Depuis le temps que nous alertons la direction sur le manque d’effectifs et donc les risques pour la population et pour nos collègues, hier l’un d’entre eux , cumulant les heures travaillées en une semaine a été victime d’un épuisement en pleine intervention.



Fort heureusement, pris en charge par ses collègues et ceux assurant le soutien sanitaire , il n’a pas été hospitalisé comme cela a pu être déclaré par ailleurs. Nous ne souhaitons pas manipuler qui que ce soit avec de fausses allégations juste pour « faire le buzz ». Mais nous ne pouvons pas passer sous silence ces signes d’alerte qu’il ne faut plus négliger ! Des signes avant coureurs annonciateurs de plus graves difficultés !



Alors maintenant, il est temps que nos dirigeants nous entendent et agissent vraiment avant qu’un drame ne survienne. La chance ne nous sourira pas à chaque fois et il n’est pas normal de continuer à mettre des vies en danger et à ne pas pouvoir assurer la sécurité de la population comme ce qui est normalement prévu dans les textes réglementaires. Nous ne pouvons plus nous contenter de mots mais des actions deviennent nécessaires !



Aussi, notre syndicat continue à demander la création de nouveaux postes de SPP pour augmenter les effectifs en organisant de nouveaux concours. C’est à ce prix que nous pourrons passer en rythme de travail de 12h, chose impossible en l’état des ressources humaines actuellement !



Nous ne demandons pas l’impossible, nous ne manipulons pas les chiffres. Nous tenons à être factuels et actuellement les faits parlent d’eux mêmes !