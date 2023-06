​Impôts : Vous avez jusqu’à ce soir pour faire vos déclarations en ligne

S'ils ne l’ont toujours pas fait, les Réunionnais ont encore jusqu’à ce soir 23h59 pour effectuer leurs déclarations en ligne dans leur espace “particulier” sur le site impots.gouv.fr.



La déclaration en ligne est pré-remplie selon des informations transmises à l’administration fiscale par les employeurs et les organismes sociaux. Munis de leur identifiant (qui figure sur les déclarations précédentes) et de leur mot de passe, les contribuables doivent consulter, compléter et corriger si besoin, leur déclaration 2023 des revenus 2022.



Les informations inscrites sur cette déclaration d'impôt 2023 permettront de définir si oui ou non le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans le cas échéant, d’effectuer le calcul de cet impôt. La somme due par le contribuable est ensuite déterminée selon des seuils d’imposition.



Mis en place par le fisc, un simulateur en ligne permet d'évaluer le montant total d'impôt sur le revenu dont vous devrez vous acquitter en septembre 2023.



Il est à noter qu’en France, plus de la moitié des foyers fiscaux n’ont pas payé d'impôt en 2021, car ils se situaient en dessous du seuil d'imposition.



Si vous avez effectué votre déclaration en ligne les deux années précédentes, vous ne recevez plus votre déclaration sous format papier. Celle-ci sera à retrouver en ligne sur votre espace personnel.