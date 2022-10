A la Une . ​Immigration clandestine à Mayotte : 17 379 personnes reconduites à la frontière

Depuis le début de l’année, 390 kwassas ont été interceptés et 17 379 personnes ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement du département. Par NP - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 07:00

Le baromètre de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte vient d’être publié.

Les services de lutte contre l’immigration ont également procédé à 1 763 interpellations à terre et 2172 personnes ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement.



Depuis le mois de janvier, Mayotte enregistre une baisse d’arrivée de kwassas par rapport à l’année précédente, et une augmentation des interpellations, avec 77 % des tentatives d’entrées maritimes déjouées contre 70% de janvier à septembre 2021.

.



De janvier à septembre, l’île dénombre 505 kwassas détectés contre 617 de janvier à septembre 2021. Au total ce sont 390 kwassas qui ont interceptés et détruits depuis le début de l’année. 305 passeurs (contre 274 de janvier à septembre 2021) et 4897 étrangers en situation irrégulière interpellés en mer.



Ce sont également 16 197 interpellations qui ont été effectuées à terre (contre 17744 de janvier à septembre 2021). Les services de lutte contre l’immigration



Au total ce sont 17 379 personnes ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement du département, contre 17875 de janvier à septembre 2021.

929 interpellations en mer en un mois



La lutte s’intensifie sur l’île aux parfums. Au mois de septembre, ce sont 89 kwassas qui ont été détectés, parmi lesquels 72 ont été interceptés ou ont fait demi-tour. 929 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en mer, 68 kwassas détruits et 85 moteurs saisis et détruits.



Au total, ce sont ainsi 81 % des tentatives d’entrées maritimes qui ont été déjouées en un mois, contre 61 % en septembre 2021.