A la Une .. ​Ils créent une cryptomonnaie Squid Game et s’envolent avec le pactole

Les créateurs d’une cryptomonnaie se sont inspirés de Squid Game pour tendre un piège aux acheteurs en ligne. L’arnaque, dévoilée au grand jour le 1er novembre, est estimée à 3,8 millions de dollars. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 10:20

Fonder une cryptomonnaie en surfant sur la série coréenne élue plus gros succès de Netflix a permis à ses auteurs d'engranger des millions de dollars en un temps record.



Un piège à plus de 3 millions de dollars



Le cours de la microdevise Squid, lancée le 20 octobre dernier, a explosé en à peine une semaine. Les investisseurs ont vu grimper la valeur du jeton en quelques heures, le faisant passer de 4€ à 2446€.



Mais la mauvaise surprise n'a pas tardé à arriver. Les créateurs du Squid ont subitement vendu tous leurs actifs, privant le marché de liquidités.



Suite à cette conversion des jetons en argent réel, les cours de la cryptomannaie ont brutalement chuté, laissant pour compte les acquéreurs.



Dans un mail orthographié de façon approximative, adressé aux investisseurs, les arnaqueurs tentent d’expliquer les raisons de leur départ. Ils se disent “déprimés par les escrocs” et “dépassés par le stress”, relate le site Gizmodo.



Les escrocs se sont échappés au passage avec les fonds investis par les internautes, évalués à 3,38 millions de dollars.



Les signaux d'alerte



Plusieurs sites alertent sur ce type d'escroquerie, toujours plus nombreuses. En premier lieu, le site du projet, apparu quelques semaines avant l’arrivée de la cryptomonnaie, truffé de fautes, aurait pu mettre les acheteurs sur la piste. Autre raison de se méfier : il n’était indiqué nulle part aux investisseurs le moyen d’acheter ou revendre leurs jetons, de la même façon qu’il leur était impossible d’échanger avec les responsables du projet.