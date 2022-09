A la Une . ​Huguette Bello reçoit Pap Ndiaye à la Région

La présidente de la Région doit accueillir le ministre de l'Éducation nationale en fin de journée. Cette rencontre vient à la fin des trois jours de visite que Pap Ndiaye a passée sur l'île. Après avoir visité un collège et une école du chef-lieu, le ministre s'est rendu dans le Sud pour échanger avec des jeunes. Enfin, il a visité l'école en chantier de Roche-Plate ce matin à Mafate, avant d'inaugurer officiellement le collège de Roquefeuil à Saint-Paul. Par La rédaction - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 18:45

La présidente de la Région Réunion a échangé avec le ministre de l'Education au sujet de la mobilité des professeurs. "Nous n'avons pas une transparence sur les personnes qui arrivent à La Réunion et les Réunionnais qui sont en liste d'attente en France hexagonale. Jamais on n'a eu le nombre de Réunionnais qui rentrent, le nombre de personne de la France hexagonale qui rentrent", explique-t-elle.



"Chacun sait combien c'est douloureux pour les Réunionnais qui doivent partir et qui aspirent à prendre des responsabilités sur la terre de La Réunion. Ils ont des compétences qu'ils veulent mettre au service des Réunionnais. Les centres d'intérêts matériels et moraux doivent être revus pour que ceux qui veulent travailler ici sur le territoire réunionnais soient entendus", assure-t-elle. La présidente de Région évoque l'un des arguments cités sur le débat : "Il faut arrêter de nous dire que c'est un concours national. On en a bien conscience. La Réunion fait aussi partie de la nation. C'est un problème qu'on lui a posé."



Un autre sujet de discussion a été le lycée de la mer qui doit voir le jour au Port : "On lui a aussi posé le problème du lycée de la mer. On a besoin que les Réunionnais soient formés. Il faut que nous mettions à profit ce lycée que nous allons construire au Port, bientôt. Si on le construit, c'est bien sûr pour La Réunion, mais aussi pour la France en entier. La France est la première puissance maritime du monde."



L'élue a aussi soulevé la problématique de l'illettrisme à La Réunion. "On a la conscience qu'il faut corriger l'illettrisme, l'illectronisme, l'innumérisme. Notre école doit répondre à cette demande d'alphabétisation des nôtres", lance Huguette Bello.