​Hommage aux mères : tous, nous venons d'elle !

De Victor Hugo : "Ô l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie ! Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, Table toujours servie au paternel foyer ! Chacun en a sa part, et tous l'on tout entier !" Chaque année, nous célébrons nos mamans, les enfants continuent de concevoir" des cadeaux faits mains "à l'école à l'initiative des enseignants, les commerçants se réjouissent de l'arrivée de cette fête, qui constitue pour eux un excellent argument commercial.



En ce dimanche 4 juin 2023, nous célébrons la fête des mères. Toutes les femmes ne sont pas des mamans mais nous avons tous une mère. Que nous ayons encore ou non notre maman auprès de nous sur la Terre, nous avons tous une maman dans le Ciel, et qui veille chaque jour sur nous. Si elle est au ciel, pensez à elle, priez pour elle. Cette fête, est l'un des jours les plus attendus de l'année pour beaucoup de mères, d'enfants et de petits enfants. Ici, où ailleurs, elles sont au centre de la famille et il est donc important de leur rendre hommage. C'est vraiment une belle occasion pour honorer celle qui porte fruit, celle qui nous a mis au monde puis en prendre soin. Elle est dépositaire de ce grand mystère. Mystère de la communication de soi-même. Elle se communique à son enfant. Son enfant vit d'elle-même avant de vivre de lui. Journée spéciale, pensée particulière pour vous toutes qui êtes les soutiens et les repères de vos familles.



Qu'on se le dise, c'est avant tout un jour destiné mais c'est aussi un moment en famille, une opportunité pour se retrouver autour d'un repas. N'oublions pas celles qui sont devenues veuves. Pensée profonde pour celles qui sont en prison. Celles qui sont anxieuses du sort de leurs enfants. Celles qui songent au présent et à l'avenir de leur enfant malade. Celles qui ont perdu un enfant. Celles qui sont confrontées à des maternités difficiles. Celles qui n'ont jamais pu avoir des enfants, (alors qu'elles le souhaitaient) et que l'on peut pour cela nommer mères. Celles d' enfants prisonniers, incarcérés, condamnés. Celles dont les enfants se sont éloignés et les ont oubliées.



N'oublions pas, ces valeureuses mères qui saignent pour le bien-être de leur famille. Ayons toutes et tous une pensée pour ces femmes dans la solitude de leur destin. Formons un bref moment cette grande famille des "mamans du monde", en regardant autour de nous, il y a toujours des femmes abandonnées avec des enfants à élever et je les salue avec respect car la tâche est très difficile et elles méritent toute notre admiration. J'ai l'intime conviction que les mères que nous sommes ont un rôle important à jouer dans cette société.



Faire grandir les enfants, en développant en eux les valeurs et la confiance qui leur permettront de devenir des adultes et des citoyens responsables avec peu de moyens, elles réussissent à faire front aux aléas de la vie. Ces femmes méritent largement d'être soutenues dans leurs efforts. Qu'on se le dise, une chose est sûre quelque soit, notre rang social toutes les femmes sont assujetties à la cause de leur famille. Leur dynamisme et leur principal objectif, voir épanouir, évoluer et réussir leurs enfants dans la société. Nous, enfants, pensons qu'il faut s'occuper de notre mère et passer du temps avec elle aussi souvent que possible plutôt que de dédier juste un jour de l'année pour qu'elle se sente spéciale. Prenons le temps de dire "Merci" à nos mamans. Elles sont toujours présentes dans nos vies. Il n'y a pas d'âge pour leur exprimer notre affection et notre reconnaissance. Toute notre vie, notre mère demeurera une référence assurée. Dites-lui combien vous l'aimiez.



Pour nous chrétiens, nous avons une mère au Ciel, pensons à Jésus sur le chemin de la croix, le regard de sa mère l'a soutenu jusqu'au bout. Qu'elle intercède pour nos mamans. Rendons hommage à toutes les mamans du monde entier que nous fêtons aujourd'hui, qu'elles découvrent de plus en plus la joie de donner l'amour autour d'elles. Souvent, ce sont nos mères qui nous ont initiés à l' amour du Christ.



Un grand merci, à celle qui a allumé en moi les premières flammes de foi en Dieu ma mère Julienne. De la métropole et d'ici, tes huit enfants, tes dix huit petits-enfants, et tes six arrières petits-enfants, d'une seule voix, te disent : mamie merci et on t'aime ! " Sache que chaque personne est importante, en commençant par toi.



A toutes les mères, dont les qualités ne sont plus à démontrer : soyez bénies ! Que Dieu bénit, veille et chérit toutes les mères de la terre et du ciel, berceaux de notre Humanité : Bonne fête à toutes les mères .