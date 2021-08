A la Une . ​Hiver austral : Les températures chutent de 2 à 3 degrés

Alizé vigoureux, conditions maritimes difficiles et petite fraîcheur sont au menu de ce dimanche, prévoit Météo France. Par LG - Publié le Dimanche 15 Août 2021 à 06:19

Pour cette journée dominicale, nuages et éclaircies se partagent notre ciel. En matinée, les éclaircies sont plus larges au Nord et sur les sommets comme au Maïdo, au volcan et au Piton des Neiges alors que la grisaille se bloque sur les flancs du volcan, de Sainte-Rose à Saint-Joseph avec des débordements jusqu'à Saint-Pierre mais les averses restent modestes.



L'après-midi, les nuages, très peu épais, débordent vers le Nord mais sans activité significative; les éclaircies résistent sur les plus hauts sommets comme sur les zones littorales ventilées, les plages de l'Ouest notamment.



Le coup de chaud de ces derniers est fini



Le vent de Sud-Est reste vigoureux de Saint-Joseph à la Pointe des Aigrettes et de Sainte-Rose à Saint-Denis avec, localement, des rafales voisines de 60 km/h.



La baie de Saint-Paul et celle de la Possession restent abritées et déventées avant l'établissement d'un vent de Nord-Est vers la Pointe des Galets en fin d'après-midi.



Après la douceur de ces derniers jours, une petite fraîcheur s'établit avec des températures qui accusent une baisse de 2 à 3 degrés.



Les conditions de mer sont difficiles au vent et au déferlement d'une houle de Sud Sud-Ouest voisine de 3,50 mètres.