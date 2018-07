​Hervé Morin découvre les grands projets réunionnais

Hervé Morin est à La Réunion. L’ancien ministre de la Défense a un programme chargé sur ses trois jours de visite placés sous le signe du développement économique, des transports et de l’autonomie énergétique. L’homme politique est reçu en tant que président de Régions de France.



L’organisation des Régions de France est l’institution qui représente les collectivités régionales auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes. L’institution a été créée en 1998 et regroupe 18 membres (12 régions métropolitaines, la collectivité territoriale de Corse, et cinq collectivités d’Outre-Mer).



Son séjour a débuté ce matin à Saint-Denis avec une rencontre organisée avec des chefs d’entreprise réunionnais. Cette rencontre s’est tenue dans les locaux de la Maison de l’Export située à la Technopole.



Ce lundi après-midi, l’actuel président de la Région Normandie se rendra au Port pour se rendre compte de l’avancée de la couverture en autonomie énergétique de l’île. Les installations de la ferme photovoltaïque Bardzour insérée dans la cour du centre de détention produit de l’électricité depuis son inauguration en 2015 par le groupe Akuo Energy. Dans la foulée, et sur la même thématique, Hervé Morin visitera la société News solaire, spécialisée dans la production d'énergie à partir de concentration du rayonnement et de stockage d'hydrogène. Leurs installations sont situées à la Rivière Saint Louis où se rendra l’ex-ministre de la Défense vers 18H.



Autre thématique incontournable pour notre département, le président de Régions de France se fera accompagner sur le chantier de la Nouvelle route du littoral au cours de sa deuxième journée dans l’île ce mardi.