​Hauts-de-Seine : Trois corps de nourrissons retrouvés dans une cave

C’est une découverte des plus macabres qui a été faite ce mardi dans la commune de Ville-d'Avray dans les Hauts-de-Seine.

Trois nourrissons morts ont été découverts dans le cadre d’une gestion de succession, d’un pavillon. Celui-ci appartenait à un ancien gynécologue décédé en 2015.



Les corps sans vie étaient conservés à la cave dans un liquide disposé dans des seaux. L’un des corps se trouvait en bon état de conservation, les deux autres étaient fossilisés.



Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" par le parquet de Nanterre. La police judiciaire est saisie.

Les trois corps seront analysés par un médecin légiste pour tenter de déterminer s’il s’agit de bébés ou de fœtus et depuis combien de temps ils étaient dans le sous-sol de ce pavillon.