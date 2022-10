La grande Une ​Halloween tragique en Corée du sud : 151 personnes sont décédées

151 personnes sont décédées et environ 150 autres ont été blessées ce samedi soir à Séoul lors de festivités d'Halloween. Un mouvement de foule est à l’origine de ce drame. Par LG - Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 à 06:47

La Corée du Sud se réveille abasourdie. "Une tragédie, un désastre qui n'aurait pas dû arriver s'est produit au coeur de Séoul la nuit dernière", a lancé Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen. Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le bilan de 151 morts et de 150 blessés demeure provisoire.



Une bousculade géante s'est produite samedi soir dans une ruelle du quartier d'Itaewon. Le lieu est prisé de la jeunesse coréenne et des étrangers pour sa vie nocturne. La nuit dernière, le quartier fêtait Halloween. C'est visiblement l'annonce de la présence d'un artiste populaire de K-Pop dans un bar qui aurait suscité un mouvement de foule générant cette énorme bousculade.



Pendant de longues minutes, secouristes et amis des victimes ont tenté de les réanimer en prodiguant des massages cardiaques, en vain pour nombre de fêtards qui se sont retrouvés oppressés ou piétinés par la foule.



Le président français Emmanuel Macron a écrit samedi soir sur Twitter avoir "une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen. La France est à vos côtés", a-t-il dit.



Le président sud-coréen a annoncé ce dimanche matin une période de deuil national.

