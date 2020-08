National ​Guyane : 2,5 kilos de cocaïne dans la valise d’un maire

Le maire de la commune d'Apatou en Guyane a été interpellé à l'aéroport d'Orly et placé en garde à vue samedi pour "trafic de stupéfiants". Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 14:02 | Lu 372 fois

Un maire de Guyane a été interpellé à l’aéroport d’Orly, contrôlé samedi avec 2,5 kilos de cocaïne dans sa valise. Il s’agit de Paul Dolianki, maire de la commune d’Apatou, qui devait se rendre au ministère des Outre-mer ce lundi. Il a finalement été placé en garde à vue afin de pouvoir expliquer la présence de cette drogue dont la valeur estimée est de près de 75.000 euros.



En provenance de Cayenne, le maire serait arrivé à l’aéroport et au moment d’une fouille aléatoire de valises, les douaniers seraient tombés sur un faux fond caché sous des vêtements et des bouteilles de rhum. En dessous du tissu, la cocaïne.



L’élu maintient n'avoir été au courant de rien, selon son avocat. Il explique que des amis proches, fonctionnaires de l’Éducation nationale, lui auraient confié la valise pour qu’il la transmette à la sœur du couple d’amis. Il s’agirait d’une jeune étudiante vivant en région parisienne. Son avocat affirme qu'il aurait été "utilisé comme mule à son insu".



