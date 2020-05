​Guy Bedos est mort à l’âge de 85 ans

L’humoriste et comédien Guy Bedos est décédé à l’âge de 85 ans.



Connu pour ces sketchs mais aussi son engagement à gauche et quelques rôles au cinéma, Guy Bedos était aussi père de 4 enfants, marié trois fois. Né à Alger en 1934, ce Pied noir a été découvert au début des années 60 lors de sketchs en duo avec Sophie Daumier qu’il finit par épouser.



Son fils, Nicolas Bedos, a écrit ce jeudi sur Instagram et Twitter :"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis".



Jean-Loup, parolier qui a écrit pour Guy Bedos le sketch "Bonne fête Paulette", est d’ailleurs décédé dimanche.