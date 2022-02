A la Une . ​Guerre en Ukraine : La France "exclut" d'envoyer des soldats

L'armée russe continue gagnent du terrain en Ukraine. Les forces russes ont encerclé deux villes du Sud, Kherson et Berdiansk. Le porte-parole du gouvernement Français déclare envoyer des équipements mais pas de soldats sur place. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 10:00



La Russie a affirmé ce matin contrôler deux villes du Sud, Kherson et Berdiansk.



Volodymyr Zelensky être prêt à négocier



Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky se dit prêt ce dimanche à des négociations avec Moscou, mais pas en Biélorussie.

Les habitants de la capitale sont appelés à se réfugier dans les abris de la capitale, et le reste de la population à ne pas sortir de chez eux. Les Ukrainiens tentent également de fuir en masse le pays. Le nombre de réfugiés atteint aujourd'hui les 368.000 personnes, un nombre qui "continue à augmenter", selon le Haut commissariat aux réfugiés.



L'envoi de soldats Français "exclu"



La France "exclut" d'envoyer des soldats, vient d'annoncer le porte-parole du gouvernement, sur le plateau de "Questions politiques", sur Franceinfo et France Inter . "Nous accompagnons les Ukrainiens en envoyant des équipements", a expliqué Gabriel Attal tout en assurant que l’envoi de troupes sur place n’est pas envisagé.



Nouvelles sanctions économiques contre la Russie



Après l’annonce de l’Union européenne de limiter drastiquement l’accès de la Russie aux marchés de capitaux européens, les pays occidentaux ont décidé de durcir les sanctions à l’encontre de La Russie, notamment en excluant de nombreuses banques russes du système d'échange d'informations financières Swift. Cette décision vise à empêcher “les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales, et par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées", a annoncé ce samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.





In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

