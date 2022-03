A la Une . ​Guadeloupe : Marine Le Pen prise à partie par des militants

La candidate du Rassemblement National, en visite de campagne en Guadeloupe a été prise ce samedi soir, en pleine interview. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 18:04



"Le Pen dehors !" , "Le Pen raciste !" ont scandé les militants d'organisations guadeloupéennes contre la visite de la candidate RN sur le territoire.



Après un accueil plutôt chaleureux de la part de quelques dizaines de militants, la candidate à la présidentielle s’est vue prise à partie samedi soir, alors qu’elle accordait une interview à France 3 dans un hôtel au Gosier. Son attachée de presse se fait bousculer, l’enregistrement de l’interview télévisée est interrompu et la chef du RN exfiltrée.



Une plainte déposée



Marine Le Pen et l'ensemble de son équipe portent plainte, a indiqué son entourage à



Emmanuel Macron se dit "choqué"



Le président de la République a réagi à cette attaque. Invité de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3 , le chef de l'Etat s'est dit "choqué" par cette "scène totalement inacceptable". "Je les condamne avec la plus grande fermeté" a-t-il déclaré.