Grippe aviaire : 40.000 canards seront abattus dans les Landes

40.000 canards seront bientôt abattus dans les Landes pour tenter de prévenir contre une l'épidémie de grippe aviaire qui se répand actuellement en métropole.

Une épidémie de grippe aviaire inquiète la préfecture des Landes qui a décidé de procéder à des abattages préventifs massifs de canards. Une décision annoncée jeudi qui concerne sept foyers, soit 40.000 animaux dans 25 exploitations. L’objectif est d’ "éviter au maximum du possible une forte propagation" du virus en abattant les bêtes qui se trouvent dans un rayon de trois kilomètres autour des foyers. Seuls les canards sont concernés à cause de leur "très forte sensibilité au virus H5N8".



La préfecture assure que les pertes des éleveurs seront compensées mais selon certains d’entre eux, cet abattage ne contiendra pas la contamination. Une manifestation devant la préfecture des Landes est prévue samedi.



En tout, ce sont 18 foyers qui ont été détectés en France. Sept se trouvent également en Corse, un dans les Hautes-Pyrénées, un en Vendée, un dans les Yvelines et un dans les Deux-Sèvres.



