A la Une . ​Grippe : Alerte sur la chute de la couverture vaccinale

Le recul de la vaccination surtout chez les publics prioritaires laisse présager d’une épidémie de grippe plus importante dans l’Hexagone. Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 09:20

La vaccination contre la grippe saisonnière accuse un “retard important”, déplorent les syndicats de pharmaciens qui redoutent une épidémie “intense” cet hiver en métropole. Une baisse de 20% de la couverture vaccinale est observée comparé à l’année dernière, selon IQVIA, société experte de la santé.



Le syndicat de pharmaciens Uspo (Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine) “tire la sonnette d’alarme sur la chute de la couverture vaccinale” dans un communiqué. Le président de la FSPF (Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France), Philippe Besset, indique à l’AFP que le recul concerne surtout les publics jugés prioritaires, comme les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes.

Le virus de la grippe circule déjà



Les indicateurs épidémiologiques de Santé Publique France évoquent une tendance à la hausse dans l’Hexagone. Certaines régions, telles que la Bretagne, sont déjà passées en phase pré-épidémique.



La présence de la grippe a été observée de manière prématurée dans plusieurs pays d’Europe et dans le reste de l’hémisphère Nord comme aux Etats-Unis et au Canada. Les indicateurs montrent une activité grippale supérieure dans ces populations, précise le communiqué de l’Uspo.



Le syndicat rappelle que la vaccination contre la grippe est ouverte à tous les publics depuis le 15 novembre. Il conseille aux pharmaciens “d’être proactifs, de demander à leurs patients s’ils sont vaccinés contre la grippe et les inciter à se mettre à jour.”