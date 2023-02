Santé ​Grève : "médecins réveillez-vous, le SML Réunion n’est plus seul à le dire. L’Ordre des Médecins de La Réunion à l’unisson"

Le Syndicat des Médecins Libéraux (SML) adresse un communiqué ce dimanche 5 février : - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 10:28

Confronté à un incompréhensible manque de motivation des médecins libéraux réunionnais à participer au mouvement national de grève des 1er et 02 décembre 2022, le SML Réunion s’est retrouvé seul et le premier le 28 décembre 2022 dans un communiqué de presse largement diffusé intitulé « médecin réunionnais, réveille toi » à recommander désormais une solidarité forte exemplaire envers leurs confrères métropolitains. Puis l’a encore réclamée cette solidarité dans son tout récent communiqué du 28 janvier 2023, « SML Réunion - Fermeture des cabinets et manifestation le 14 février 2023 ».



Le SML Réunion est ainsi heureux de constater un engagement, courageux et exemplaire du Docteur Benjamin DUSANG, Président de l’Ordre Départemental des Médecins de la Réunion, qui sans langue de bois dans son interview du JIR du mardi 1er février 2023 « partage les vives préoccupations de beaucoup de médecins sur le péril de notre système de Santé » et considère des « demandes de revalorisation des revenus du médecin éminemment légitimes ».



Pour encore constater des « mesures proposées mal inspirées concernant l’exercice quotidien des médecins », dont « l’obsession de la forfaitisation de l’activité » et la loi RIST organisant « le transfert des compétences médicales vers les autres professions de santé sans le regard du médecin mais sous sa responsabilité ». Pour conclure tout comme le SML Réunion, « Je souhaite que la profession se réveille ».



La fermeture des cabinets libéraux le 14 Février 2023, à rappeler un des mots d’ordre porté à bien remarquer le 27 janvier 2023 par une INTERSYNDICALE NATIONALE rassemblant sans exception tous les syndicats nationaux de médecins libéraux, SE DEVRAIT ÉQUITABLEMENT D’ÊTRE SUIVIE PAR LES MÉDECINS LIBÉRAUX RÉUNIONNAIS, qui ne peuvent plus et ne doivent plus rester indifférents. Des prétextes de facilité d’exercice à la Réunion du fait d’un tiers-payant généralisé réunionnais spécifique, d’éloignement de la métropole, de particularités d’exercice à la Réunion pour ne pas agir deviendraient impardonnables avec un risque de graves conséquences locales. IL NE S’AGIT PAS DE S’INSCRIRE SUR UN MUR DE GRÈVE MAIS DE BIEN FERMER SON CABINET LE 14 FÉVRIER. Plus qu’une unité locale, C’EST L’UNITÉ NATIONALE QUI DOIT S’IMPOSER À LA RÉUNION.



Se devant d’insister, le SML Réunion APPELLE DONC AU GRAND MINIMUM À UNE FERMETURE DES CABINETS LE 14 FÉVRIER 2023 DE TOUS LES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA RÉUNION, SPÉCIALISTES EN MÉDECINE GÉNÉRALE COMME CEUX D’AUTRES SPÉCIALITÉS . Pour cela et pour cette journée le SML Réunion leur recommande l’information si possible de leurs patients, un report des rendez-vous déjà pris, un report d’interventions programmées non urgentes, d’assurer la permanence des soins seulement réquisitionnés dans la forme et alors sans s’y opposer.



La revendication phare du SML étant la consultation à 50 €, le tarif moyen européen.



Dr Humbert GOJON

Président SML Réunion

Vice-président du SML