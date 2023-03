​Grève : Perturbation du fonctionnement des écoles de Sainte-Marie

Suite au préavis de grève lancé pour ce Vendredi 10 Mars, la Ville de Sainte Marie informe les parents d’un fort risque de perturbations dans toutes les écoles de la commune.



Compte tenu du fort taux d'intention de grève, la ville ne sera pas en mesure d'assurer la restauration scolaire et la surveillance de la pause méridienne dans les écoles de Terrain Elisa et Gaspards.



Les parents d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires et à s'informer directement auprès de la direction de l’école, afin de pallier à ces désagréments.