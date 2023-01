A la Une .. ​Greta Thunberg interpellée lors d’une manifestation en Allemagne

La militante écologiste suédoise a été arrêtée puis placée en garde à vue ce mardi en marge d’une manifestation contre l'extension d'une mine de charbon en Allemagne. Par NP - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 08:05





Sur place depuis le 13 janvier dernier, la militante suédoise et d'autres opposants à l'extension de la plus grande mine à ciel ouvert d’Allemagne ont été arrêtés puis placés en garde à vue samedi.

”Les militants s'étaient dirigés "vers le bord de la mine", a fait savoir une source policière à l’AFP.



Des échauffourées ont éclaté, faisant plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre.



L’activiste a été relâchée un peu plus tard et a retweeté une vidéo évoquant des violences policières subies par les manifestants anti-charbon :



“Ce que nous vivons aujourd'hui et ces derniers jours, c'est de la pure #violencepolicière. Nous sommes choqués de la façon dont la police procède et condamnons ce comportement. Nous restons inébranlables car nous savons pour quoi nous nous battons : #climatejustice !”, indique le tweet.



TW Polizeigewalt

Was wir heute und die letzten Tage erleben ist pure #Polizeigewalt. Wir sind erschrocken, wie die Polizei vorgeht und verurteilen dieses Verhalten. Wir bleiben standhaft, denn wir wissen, wofür wir kämpfen: #Klimagerechtigkeit!

(🧵1/4) pic.twitter.com/scQCZaZ4ly

— Lützerath bleibt! - Tag X seit 3.1. (@LuetziBleibt) January 14, 2023

