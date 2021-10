​Grand Raid : Qui sont les favoris ?

Sur les 5949 participants du Grand Raid, ils sont 2611 à s’être inscrits à la Diagonale des Fous cette année, de 31 nationalités différentes, âgés de 22 à 77 ans, hommes et femmes confondus.



Les favoris de la courses



Depuis sa première, le Grand Raid a vu passer de nombreux héros. Au-delà d’avoir franchi la ligne d'arrivée en parcourant les 190km, ils sont quelques-uns à viser la tête de la course.

Les favoris sont d'ores et déjà connus. Ils sont ainsi une quarantaine chez les hommes, avec en tête d’affiche :



Nom Prénom N° Dossard Pommeret Ludovic 2810 Jung Daniel 1300 Gironcel Benoît 2473 Bowman Dylan 2560 Santelli Lambert 1113 Aigroz Mike 12 Cucco Francesco 624 Marmissole Benat 281 Chavet Cédric 270 Berson Alban 1239





Chez les femmes, qui représentent 9, % des coureurs, l’organisation dénombre 10 favorites :



Nom Prénom N° Dossard Cussot Sylvaine 1203 Virgilio Audrey 1119 Cambier Emily 224 Maroteaux Emilie 1192 Ginouves Amandine 1574 Canino Aurore 229 Lachapelle Géraldine 1541 Clain Alexandra 288 Souchon Carole 1576 Huchet Maureen 612





Les premiers arrivés sont attendus au Stade de La Redoute ce vendredi soir à partir de 19h00.