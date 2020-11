Courrier des lecteurs ​Grand Chantier : La nouvelle route du littoral : suite liaison st Denis BUTOR et à la Jamaique

Par Collectifs Citoyens 974 - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18:18 | Lu 84 fois

Une solution pour augmenter l’activité d’un territoire est de créer de grand chantier. il y en a un actuellement sur l’île : La Nouvelle Route du Littoral. Cependant cette ouvrage démesuré de par sa technologie (route sur un océan), son financement (supérieur à 1.6 milliards d’Euros), et son ambition (diminuer le risque de mort par éboulis), ne résout pas une plaie du réseau routier actuelle dans l’ile, les embouteillages à l’entrée de la capitale Saint Denis, en raison de sa finition en entonnoir à l’entrée d’une ville. En effet, St Denis à une 4 voies qui lui arrive de l’Ouest, en provenance du sud, le Tampon, et une 4 voies qui lui arrive de l’Est, en provenance de Saint Benoit. Entre les deux, 6 km de villes. Ces embouteillages coûtent chers, en fatigue, en temps, et en coût.



Proposition : Construction d’un nouveau tronçon de viaduc entre l’Ouest et le Nord de Saint Denis.



Entre la sortie ouest de la route du littoral et la 4 voies de la Jamaïque à l’Est, pour créer une continuité (4 voies) entre SAINT BENOIT et le TAMPON !



Une continuité pour les entrepreneurs, les transporteurs, ceux qui exploitent les carrières, ceux qui travaillent et auront travaillé sur la NRL, ceux qui travaillent de l’autre côté (travaillant au Port et habitant St Denis ou travaillant à Ste Marie et habitant à St Paul pour exemple), ceux qui cherchent du travail … Pour tous les Réunionnais.



Assurons la continuité du territoire à l’Échelle locale. Une vraie bouffée d’air pour l’économie de la Réunion, comme la route des Tamarins (C’est un projet pluri-mandat, mais nous n’avons pas peur de nous y attaquer pour les Réunionnais).



Engrangeons sur ce prochain grand chantier, porteur d’emplois, voyons loin : sûrement sur des budgets de l’ordre de 500 MILLIONS d’euros (coût au kilomètre de la NRL de 130 millions d’euros pour une distance entre Entrée Ouest de Saint Denis et la Jamaïque de 4 km), avec une technique déjà éprouvé par la NRL elle même, faisabilité technique déjà démontré (car la NRL sera fini à ce moment là et peut être que les compétence seront toujours sur place) et continuité logique du chantier de la NRL.



Proposons aux Réunionnais de défendre ce prochain grand chantier.



D’autre part :



Assurons à la commune de Saint Denis trois entrées dans ce projet futur et la garantie de ne plus avoir sur son territoire ces interminables embouteillages préjudiciables à tout citoyen, et surtout aux travailleurs des heures de pointes : L’Entrée Ouest, La Jamaïque et une nouvelle sortie à mi chemin pour Saint Clotilde : pour l’accès au Butor et à L’université (Éducation) et tout la zone de Saint Clotilde, très développé.





Publicité Publicité