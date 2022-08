​Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, est mort

L’annonce a été faite ce mardi soir aux agences de presse russes par l'hôpital où il se trouvait :



"Aujourd'hui dans la soirée, après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a indiqué l'Hôpital clinique centrale dépendant de la présidence russe.



Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est le dernier homme à avoir dirigé l'Union soviétique, de 1985 à 1991 et initié la libéralisation économique et culturelle de son pays.



Fils de paysan, rien ne le prédestinait à prendre les rênes de l’URSS. Mikhaïl Gorbatchev a effectué un parcours classique d'apparatchik pour parvenir, en 1985, au poste de Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Devant une crise économique de grande ampleur, il a lancé une libéralisation baptisée la "perestroïka" (restructuration) et la "glasnost" (transparence) pour de réformer le système soviétique. Des millions de Soviétiques ont alors découvert des libertés inédites, mais aussi les pénuries, la pauvreté et des révoltes nationalistes. Il reçoit le Prix Nobel de la Paix en 1990.



Entre 1990 et 1991, il a été président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, avant de devoir démissionner en décembre de la même année, ce qui avait entraîné la fin de l'URSS.



Depuis qu'il avait quitté le pouvoir, l’ancien dirigeant avait créé la Fondation Gorbatchev, dédiée aux études socio-économiques et soutenu le journal russe d'opposition, Novaïa Gazeta.