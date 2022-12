A la Une . ​Gérard Jugnot : Jace est "un génie du graff"

Dans une interview accordée au Figaro, Gérard Jugnot a tenu à saluer le travail de l’artiste Jace et ses célèbres Gouzous. Le réalisateur n'a pas tari d'éloges sur l’artiste et plus largement sur La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 14:43





Gérard Jugnot a profité de cet entretien avec le média pour saluer le travail artistique de Jace, qu’il a décrit comme ”un génie du graff”.



Dans le film, “il y a même les gouzous ! Vous avez remarqué les gouzous ? C’est Jace, c’est un graffeur très très connu qui fait des petits bonhommes sans visage, très expressifs, qui est un génie du graff et qui fait du street art très gentil, très bienveillant”, a-t-il expliqué, avant de poursuivre : “Il y a des petits cœurs, c’est d’une invention, d’une bienveillance et en même temps d’une intelligence et d’une drôlerie formidables.



Le film "Le Petit Piaf" est quant à lui actuellement à découvrir en salle.

Le comédien et réalisateur Gérard Jugnot était l’invité du Club Le Figaro Culture pour la promotion du film Le Petit Piaf avec Soan Arhimann. Le réalisateur a expliqué avoir choisi La Réunion pour son film "d’abord parce que le petit Soan est Réunionnais". Et a poursuivi : “Ça devait se passer un peu en Afrique. Il fallait faire une fausse Afrique à La Réunion. On s’est dit, c’est complètement idiot, autant se pencher sur cette île qui est absolument magnifique”.Gérard Jugnot a profité de cet entretien avec le média pour saluer le travail artistique de Jace, qu’il a décrit comme ”un génie du graff”.Dans le film, “il y a même les gouzous ! Vous avez remarqué les gouzous ? C’est Jace, c’est un graffeur très très connu qui fait des petits bonhommes sans visage, très expressifs, qui est un génie du graff et qui fait du street art très gentil, très bienveillant”, a-t-il expliqué, avant de poursuivre : “Il y a des petits cœurs, c’est d’une invention, d’une bienveillance et en même temps d’une intelligence et d’une drôlerie formidables. Il nous en a fait dans le film un peu partout ”, s’est-il réjoui.Le film "Le Petit Piaf" est quant à lui actuellement à découvrir en salle.