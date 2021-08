A la Une . ​Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu en visite à Mayotte

Les ministres de l’Intérieur et de l’Outre-mer annoncent leur arrivée à Mayotte dès ce samedi matin. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 19:22

​Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu consacrent trois à quatre jours de leur agenda ministériel à une visite officielle dans le département de Mayotte. Ils sont attendus à l’aéroport de Pamandzi à 7h45 ce samedi où les attend un accueil républicain par les élus du département.



Après l’incontournable moment de recueillement au Monument aux Morts place de France à Dzaoudzi, le ministre de l’Intérieur entrera rapidement dans le vif du sujet.



Il échangera dès midi avec les élus, lors d'un déjeuner, sur la question cruciale de la sécurité et l’avenir de Mayotte.



Dès l’après-midi, il profitera de son passage pour inaugurer la nouvelle brigade de gendarmerie de Dembéni et le nouveau casernement de la gendarmerie nationale puis visitera le poste de police municipale de la même ville.



A 17h30, le ministre de l'Intérieur achèvera sa toute première journée à Mayotte par une visite de la Direction territoriale de la Police nationale et échangera avec les fonctionnaires de police au Commissariat de Police de Mamoudzou.



La visite du ministre de l'Intérieur s’achèvera lundi après-midi. Sébastien Lecornu prolongera quant à lui la visite ministérielle jusqu'au mardi 1er septembre avec notamment une visite au centre hospitalier et dans un centre de vaccination à Petite Terre.