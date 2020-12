Politique ​Génération Ecologie, plus que jamais déterminée à unir les mouvements et les citoyens écologistes aux régionales

Dans un communiqué, Génération Ecologie réclame l'union des mouvements écologistes sur une même liste aux élections régionales prochaines.

Cela fait 40 ans que les partis traditionnels disent pouvoir porter les valeurs écologistes. Et cela fait 40 ans que les émissions de gaz à effet de serre explosent, que les embouteillages pourrissent notre vie, que l'on bétonne nos terres, que l'on pollue notre environnement, que la biodiversité s'effondre, que la sécheresse appauvrit nos ressources... tout cela dans un climat d'injustice sociale qui est très préoccupant.



C'est pourquoi une liste écologiste s'impose. L'Île de la Réunion a besoin d'un.e président.e et d'un groupe écolo à la pyramide inversée.



Il y a deux semaines, nous avons publié un appel au rassemblement des écologistes.



Depuis, EELV a présenté des candidat.es et des axes forts pour son programme. Nous sommes cependant toujours dans l'attente de la définition de leur ligne politique. Il nous paraît inconcevable que EELV rallie les partis de gauche. Seule une liste d'union des mouvements et des citoyens écologistes permettra de faire gagner l'écologie, c'est le sens de l'histoire.



En France Hexagonale, conscient de sa responsabilité et de son potentiel électoral, EELV ne se trompe pas et met en place cette stratégie dans toutes les régions. Nous en attendons de même à La Réunion et attendons de la part de leurs dirigeants une ligne claire à ce sujet.



A la Réunion, nous avons une autre personnalité issue de l'écologie. C'est Vanessa Miranville. Candidate auto- désignée pour les régionales, maire de la Possession, elle a l'expérience pour mener une liste d'union. Elle aussi, doit assumer ses responsabilités.



Le potentiel est bien là. Si on s'en réfère aux élections européennes de 2019, le score des écologistes pourrait avoisiner 40 000 voix à La Réunion, soit plus de 15%. Un tel poids politique ouvrirait la possibilité d'une dynamique victorieuse, un mouvement sans précédent sur le territoire.



Génération Ecologie a décidé de prendre sa part, de jouer son rôle de colibri, en écrivant ce communiqué. Par ailleurs, nous avons lancé un Forum d'échanges, un espace de discussion ouvert à tous les citoyens et les écolos pour créer et débattre des propositions et des solutions pour la Région. Pour valoriser les mouvements et les individus qui font l'écologie du quotidien. Tout cela dans une démarche d'écoute et de bienveillance qui correspondent à nos valeurs et à nos idéaux politiques.



Dimanche dernier, nous avons pu tenir notre 3ème grand rendez-vous. Nous convions celles et ceux qui souhaitent débattre, s'informer des luttes locales, comprendre les enjeux de l'élection à venir à nos prochains Forums en janvier.



Croire et Oser, Youth For Climate, Greenpeace, Noutoutekolo, Extinction Rebellion, l'Archipel, ... tous ces mouvements et les individus qui s'y engagent derrière, méritent une liste qui portent leurs espoirs, leurs combats, leurs idéaux.



Plus que jamais déterminée à faire exister l'écologie aux prochaines élections régionales, nous continuons la mobilisation.



D'ici l'union, bonnes fêtes zot tout’ !





Ludovic Sautron

Porte-parole de Génération Ecologie La Réunion



