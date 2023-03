Politique ​Gaëlle Lebon : "Non à la prise en otage des Réunionnais !"

La candidate du Rassemblement National dans la 1ère circonscription de La Réunion donne son point de vue sur ce qu'elle qualifie de "prise en otage" des Réunionnais durant les mouvements syndicaux. Le communiqué de ​Gaëlle Lebon : Par LG - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 16:57

Nous dénonçons les attaques contre la population réunionnaise perpétrées par les représentations syndicales. En effet, nous condamnons les blocages des routes qui entravent la liberté de circuler ou encore les coupures d’électricité des foyers des particuliers ainsi que des entreprises.



Ces coupures d’électricité mettent à mal non seulement les familles, qui essaient tant bien que mal de s’en sortir dans ce contexte de crise sociale avec une inflation à 2 chiffres, mais que cela met gravement en danger des personnes vulnérables qui ont un besoin vital d’avoir accès à l’électricité notamment les personnes sous respirateurs artificiels.



Certaines entreprises enregistrent des pertes se comptant en milliers d’euros de matériels, conséquences directes de ces coupures aléatoires.



Nous leur demandons de cesser de viser par leurs actions la population réunionnaise qui souffre déjà bien assez de l’injustice sociale et du mépris du président E.Macron et de son gouvernement.



Les syndicats craignent-ils de manifester leurs revendications auprès des représentants du gouvernement ?



Peut-être parce que grand nombre d’entre eux sont co-responsables de sa réélection et par conséquent de la mise en œuvre de cette réforme en soutenant sa candidature aux dernières élections présidentielles ?



Craignent-ils également de manifester leurs revendications auprès des alliés d’E.Macron comme par exemple au fief de la NUPES , étant donné qu’aucun des 6 députés NUPES de la Réunion n’a voté la motion référendaire (soumise au vote de l’Assemblée Nationale le 6 février dernier) qui aurait permis au peuple de s'exprimer par référendum citoyen ?



Après le mépris d’E.Macron voilà que les syndicats veulent mettre la population à genoux...



Nous sommes en majorité contre cette réforme des retraites injuste, mais nous ne pouvons accepter que ceux-là même qui ont fait élire le président E.Macron prennent en otage la population de la sorte !