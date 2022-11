A la Une .. ​Fusillade lors d’un concert en Martinique

Le jeudi 10 novembre, plusieurs hommes cagoulés ont débarqué dans une salle de réception de Rivière-Salée, dans le sud de la Martinique, durant un concert. Ils ont ouvert le feu et huit personnes ont été blessées, dont six par balles. Par C.L. - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 14:07

Les deux établissements, L’Espace Reprise et Domaine des Oasis, font l’objet depuis d’une fermeture administrative. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins pour identifier les auteurs de la fusillade.



Depuis le début de l’année, 25 homicides ont été constatés sur le territoire, dont 20 par arme à feu.



Un préfet délégué aux questions de sécurité va être dépêché sur place pour une durée de cinq mois à la demande du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin.