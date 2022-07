A la Une . ​Fusillade à Paris : 1 mort et 4 blessés, l'un des suspects interpellé

Deux individus ont ouvert le feu ce lundi sur des clients se trouvant à la terrasse d’un bar parisien. La fusillade a fait 1 mort et quatre autres victimes ont été blessées. Un suspect a été interpellé, le second est activement recherché. Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 07:26

Il est aux alentours de 21h30 ce lundi dans un bar à chicha du IXe arrondissement de Paris quand des coups de feu se font entendre. “Deux suspects sont descendus d’un véhicule et ont tiré sur deux individus attablés à la terrasse d’un bar ", a indiqué la préfecture à l’AFP. Les deux hommes tentent ensuite de s'échapper. " Ils ont tiré et ils se sont barrés ", a témoigné le patron d’un restaurant voisin auprès de l’AFP.



Un homme tué par balle



Parmi les victimes, un homme de 38 ans décède sur place, quatre autres personnes sont légèrement blessées. L’un des suspects est alors neutralisé et passé à tabac par des clients. Blessé à la tête, il est pris en charge par les secours puis placé en garde à vue. Le second suspect, parvenu à prendre la fuite, armé, est toujours recherché.



Une enquête ouverte



Une enquête pour "meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et acquisition et détention d’arme de catégorie A" a été ouverte par le parquet de Paris, révèle



Une cellule médico-psychologique sera "ouverte dès que possible", a indiqué le maire de l'arrondissement, François Vaugelin, qui a également indiqué au Parisien qu’il semblerait que “les assaillants étaient au nombre de trois".



