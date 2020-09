A la Une . ​Fusil sur la tempe et couteau sous la gorge : Détention prolongée pour le violeur présumé

Le violeur présumé d'une mineure de 15 ans à Saint-Pierre en janvier 2018 reste en détention provisoire en attendant son procès devant la cour criminelle en décembre prochain. Par SH - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 16:52 | Lu 603 fois

Cédric G. voyait la fin de sa détention provisoire arriver. Mais il n’en sera rien : à la demande du parquet, le jeune reste en prison en attendant son procès pour viol sur mineure devant la cour criminelle prévue le 9 décembre prochain. En effet, après une demande de mise en liberté de sa part en juillet (rejetée par la chambre d’instruction), c’était au tour du parquet de formuler une demande de prolongation de détention provisoire, alors que la date de fin approche.



L’avocat général a souligné la possible pression sur la victime et les témoins - le père de l’accusé ayant déjà changé de version - ainsi que le risque de réitération.



La défense a quant à elle insisté sur la possibilité de jugement en août et la prolongation donc injustifiée de sa détention provisoire après déjà plus de deux ans en prison. Me Jean-Christophe Molière a également rappelé que le dossier d’instruction est clôturé et donc que toute tentative de pression sur la victime ou les témoins serait inutile.



Les faits sont surprenants. Cédric G. un jeune de 20 ans rencontre la victime âgée de 15 ans sur Facebook en décembre 2017. Le 3 janvier 2018, elle se rend chez cet homme qui prétend avoir 18 ans, à Saint-Pierre, pour leur deuxième rencontre. Mais tout se déroule très rapidement. Elle est violentée, plaquée contre une armoire, menacée avec un fusil sur la tempe, déshabillée, jetée sur le lit, menacée à nouveau avec un couteau et violée. Il se scarifie ensuite, puis la ramène chez elle.



Pour ces faits, Cédric G. encourt 20 ans de réclusion criminelle.