A la Une . ​Frédéric Miranville réélu à la présidence de l’Université de La Réunion

Frédéric Miranville est réélu à la présidence de l’Université de La Réunion. Il rempile pour quatre ans de mandat. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 16:33 | Lu 649 fois





Il récolte 22 voix favorables sur 36.



Ce conseil d’administration "d’installation" a pu se tenir suite au rejet, hier, du recours déposé devant la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE) par la liste Nouvel Élan au lendemain des résultats du scrutin partiel du 1er décembre concernant le scrutin du collège A (Professeurs d'université et assimilés).



Ce jour-là, à l’issue du revote partiel des scrutins annulés, Frédéric Miranville et Brigitte Grondin Perez étaient repartis dos à dos en termes de résultats combinant les collèges A et B du scrutin. 1er décembre : Le revote de l'Université fige le rapport de force entre Miranville et Grondin Perez

S'ouvrait alors un nouveau round de discussions, en coulisses cette fois, entre chaque liste et les membres nouvellement élus au CA pour tenter d'obtenir leur vote ce 17 décembre.



Il appartenait donc aux 36 membres du conseil d’administration d'élire à leur tour le ou la président(e) de l'établissement ce jeudi au cours d’une séance organisée à huis clos.



Pour information, le CA est composé de 28 administrateurs élus lors des scrutins des 24 et 25 septembre et du 1er décembre 2020 ; de 4 personnalités extérieures nommées (au sein de la Région, du Département, et des organismes de recherches partenaires) ; et de 4 personnalités extérieures issues d'un appel public à candidatures, désignées le 8 décembre.



