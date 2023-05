La grande Une ​Françoise Vergès : "Pourquoi je soutiens l’Aproptaz nout péi"

Françoise Vergès, politologue et ancienne présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, apporte son soutien à la démarche entreprise depuis 2020 par le collectif Aproptaz nout péi qui consistait à interpeller l'ensemble des maires de l'île et dont Saint-Denis est la première à répondre favorablement en voulant reconfigurer le square Labourdonnais. Par LG - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 09:25

Découvrez le message de soutien de Françoise Vergès dans son intégralité :



La polémique que le déplacement de la statue de Mahé de La Bourdonnais place du Barachois à Saint-Denis déclenche révèle à quel point une statue n’est jamais neutre, car elle représente un choix politique à un moment donné, autrement dit, elle est investie d’une fonction précise. Ainsi, célébrer une figure qui s’est battue pour ou contre la liberté, ce n’est évidemment pas la même chose.





C’est signifier que l’abolition ne sera pas entièrement accomplie, que l’ombre de ce gouverneur colonial plane toujours sur l’île et dès lors, que la liberté sera entravée. En choisissant La Bourdonnais et installant cette statue à cet emplacement, ceux qui gouvernent l’île signalent leur volonté de maintenir leur domination. L’installation de la statue se fait aussi sous le Second empire, installé par un coup d’état. Nous ne sommes donc plus en république, mais sous un régime paternaliste autoritaire qui lance des opérations militaires de conquête coloniale.



Le choix de Mahé de La Bourdonnais est ainsi placé sous plusieurs parrainages : l’anti-républicanisme, une nostalgie pour l’ordre esclavagiste, et l’effacement symbolique du lieu où la liberté fut fêtée. La Bourdonnais a activement contribué à la création d’un empire colonial et esclavagiste ; une fois nommé gouverneur des Mascareignes, ce malouin, qui avait amassé une considérable fortune au service de la Compagnie des Indes (créée par Colbert, elle fait la traite et impose un monopole commercial), a installé les premières plantations de canne à sucre, qui ont apporté des sommes considérables à la Compagnie des Indes. En organisant la traite et l’esclavage, en créant un corps spécifique armé pour donner la chasse aux marron.ne.s, La Bourdonnais a démontré son adhésion à l’esclavage, à l’exercice du pouvoir par la force et à la monarchie.



S’opposer à ce déplacement (et ce n’est qu’un déplacement !) demandé depuis des années par plusieurs associations réunionnaises qui défendent l’aproptaz nout péi c’est rester fidèle à un choix d’effacement et de censure. Une statue ne dit pas l’histoire et il est temps, comme le réclament les associations qui constituent l’aproptaz nout péi de célébrer « les marrons, les résistants, les travailleurs des camps, esclavisés et engagés qui ont érigé des édifices publics et des églises, des routes et des chemins, toutes ces personnes qui ont construit notre réunionnité d’aujourd’hui. »



