​François Durpaire : L’historien d'origine réunionnaise mis en examen pour viol

Le médiatique historien François Durpaire est mis en examen à Paris pour viol sur une son ex-compagne, révèle Le Parisien. Par NP - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:26





L’affaire remonterait à 2011, François Durpaire et la jeune femme, alors âgée de 28 ans, auraient eu une brève relation. “C’est alors qu’elle venait chercher des explications qu’elle raconte qu’elle a été violée”, dans l'appartement du XIe arrondissement de Paris de l'historien, relate Le Parisien.



Les deux protagonistes se seraient retrouvés 9 ans plus tard, en 2020, pour discuter des faits.



C’est à ce moment-là qu'ils se seraient alors mis d’accord “sur une transaction financière”, une somme de 60.000 euros en échange du silence de la victime présumée. Finalement, cette dernière se ravise et décide de porter plainte.



