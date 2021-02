Communiqué ​France Alzheimer Réunion à la recherche de ses nouveaux bénévoles

17 février 2021 – Aidez-nous à grandir ! Tel est l’appel lancé par Sylvie Agnez, la présidente de France Alzheimer Réunion. L’association est actuellement à la recherche de ses nouveaux bénévoles et administrateurs. Malgré la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, elle continue de mettre en place des actions visant à accompagner de manière efficiente ses adhérents et leurs aidants familiaux. Afin de pouvoir continuer ce travail, elle lance un appel à tous ceux qui souhaiteraient donner un peu de leur temps et partager leur savoir faire pour participer à une lutte collective contre la maladie d’Alzheimer qui touche près de 10 000 personnes à La Réunion. Nul besoin de posséder des compétences particulières : du temps libre et de la bonne volonté suffisent ! Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 13:52 | Lu 214 fois





Accueillir, animer, aider et participer. Telles sont les quatre missions dévolues aux bénévoles de France Alzheimer Réunion. En ce début d’année, l’association souhaite se redynamiser en lançant un appel à candidatures à l’intention de tous ceux ayant du temps libre, des savoir-faire, voire un carnet d'adresses bien rempli. « Devenir bénévole est à la portée de tous. Il suffit de nous apporter votre enthousiasme, votre temps et de partager votre expérience de la maladie avec nos bénéficiaires. Nous rejoindre en tant que bénévole, c'est s'engager dans une belle aventure humaine. Chaque personne pourra choisir les missions qu’elle souhaiterait remplir. Pour moi, cette maxime dit tout : si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais c’est parce qu'il n'a pas de prix », soutient Sylvie Agnez.Pour intégrer l’association, il n'est pas obligatoire d'être un aidant ou de connaître la maladie. Chaque nouveau bénévole peut, en effet, suivre une formation qui lui apportera toutes les clés nécessaires. Ensuite, en fonction du domaine dans lequel il s'impliquera et des possibilités de l’association, il pourra profiter de formations dispensées au niveau national, telles que l’animation d’un atelier, la prise de parole en public, ou encore la maîtrise des enjeux de la communication.« Notre appel à candidatures est destiné à trouver de nouveaux administrateurs qui seront élus lors de la prochaine assemblée générale de l'association qui se tiendra, sauf imprévu, en avril 2021. Nous cherchons des chefs d'entreprise ou des particuliers qui puissent être nos partenaires et nous aider à grandir grâce à un engagement qui peut prendre plusieurs formes », ajoute la présidente de l’association.Nous sommes tous concernés par cette maladie qui est un véritable enjeu de société et une priorité en matière de santé publique. France Alzheimer Réunion souhaite donc une mobilisation importante de toute La Réunion pour continuer à accompagner et soutenir les malades ainsi que leurs proches.Si vous souhaitez avoir plus d’informations, appelez l’association au 02 62 94 30 20 ou envoyer un mail à contact@reunion-alzheimer.org





