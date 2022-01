La grande Une ​Forte présence des gendarmes à Bras fusil pour rassurer la population

La ville de Saint-Benoît fait tristement l’actualité ces derniers jours. La rivalité entre bandes rivales met les autorités publiques et les habitants à cran. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 22:53

Vidéo - Bras Fusil : Un groupe de voyous "entoure" un jeune et le laisse pour mort par terre

Cette nuit, la tension semble retombée d’un cran. Les gendarmes montrent leur présence afin de rassurer les habitants de Bras fusil. Les forces de l’ordre sont mobilisées une nouvelles fois cette nuit de dimanche dans le quartier de Bras fusil à Saint-Benoît. Il s’agit là de l’énième épisode de rivalité entre différents groupes de jeunes qui a connu son paroxysme samedi soir. Un homme a été sauvagement tabassé sans raison apparente par une bande de jeunes, à coups de pieds et de poings.Les gendarmes poursuivent leur délicate mission de ramener le calme alors que des appels aux représailles entre les bandes rivales sont parfois propagés sur les réseaux sociaux.A ce jour, sept individus ont été interpellés et placés en garde à vue suite aux faits de violence perpétrés dans la nuit de samedi à dimanche.Cette nuit, la tension semble retombée d’un cran. Les gendarmes montrent leur présence afin de rassurer les habitants de Bras fusil.