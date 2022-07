​Finalement TotalEnergies appliquera aussi la remise de 20 centimes sur le carburant en Outre-mer

Face à la flambée des prix, l’annonce avait fait grand bruit le 23 juillet dernier. Le géant gazier et pétrolier annonçait annoncée le 23 juillet dernier une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant “dans toutes les stations-service de France”, sans plus de précision, créant la confusion sur l’île, d’autant plus que les stations locales “ne répondent pas à la même logique commerciale que les stations implantées en métropole”, nous avait rappelé un gérant du groupe, justifiant la non-application de la ristourne à La Réunion.Le géant gazier et pétrolier a indiqué ce jeudi au JDD que celle-ci sera finalement valable aussi à La Réunion comme dans l’ensemble des territoires ultramarins et en Corse.Cette remise de 20 centimes sera appliquée de septembre à novembre, puis passera à 10 centimes d’euros par litre de carburant jusqu’à la fin de l’année.Celle-ci s'ajoutera donc à l’aide exceptionnelle accordée par l'État, qui sera revalorisée dans toutes les stations de l’île