​Fin de l’essence et du diesel en 2035 : Pas pour les voitures de luxe

Le premier modèle Ferrari 100 % électrique devrait tout de même voir le jour en 2025. Le Parlement européen vient d’adopter un texte historique actant l’ interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe en 2035 . Une décision en faveur de la protection de l’environnement qui ne concerne cependant pas tous les véhicules.Un amendement prévoit que les constructeurs de luxe se voient exemptés de passer au "zéro émission carbone". Les voitures vendues à moins de 1.000 unités par an et par modèles échappent à cette révolution écologique et industrielle. Cet amendement dit “Ferrari” vient d'une demande de l'industrie automobile italienne, qui vise afin de protéger certains fleurons de son économie.Le ministre de la transition écologique du gouvernement Draghi et ancien membre du conseil d’administration de Ferrari, Roberto Cingolani, avançait des difficultés plus importantes pour les modèles haut de gamme à passer à la motorisation électrique en continuant à faire des bénéfices, pour justifier de cette demande d’exemption, dans une interview accordée en 2021 à Bloomberg TVSelon lui, le faible volume de modèles produits rend plus complexe le passage à des motorisations plus propres du fait du peu d’économies d’échelle réalisables.Le premier modèle Ferrari 100 % électrique devrait tout de même voir le jour en 2025.