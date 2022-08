​Fin annoncée de Run Market : Philippe Naillet défend "une stratégie collective pour protéger l’économie réunionnaise"

Communiqué de Philippe Naillet :



J’ai appris par voie de presse la possible disparition de l’enseigne locale Run Market. Si la fermeture des magasins du Chaudron, de Sainte-Marie, de la Cocoteraie et de Savannah était confirmée, les conséquences sociales et économiques seraient importantes.



D’une part, ce sont 700 à 800 salariés qui perdront leur emploi et autant de familles qui verront leur pouvoir d’achat diminuer dans une période où la cherté de la vie est un problème pour les Réunionnaises et Réunionnais. D’autre part, je pense aux habitants du Chaudron où la grande surface était au coeur du quartier et permettait aux familles de faire leurs courses dans la proximité.



J’attends une intervention forte de l’Autorité de la Concurrence en cas de fermeture de Run Market. En effet, La Réunion ne pourrait accepter une situation de duopôle. D’ailleurs, la loi de régulation économique en Outre-mer de novembre 2012, portée par Victorin Lurel et Éricka Bareigts, permet au Gouvernement d’obliger une entreprise en situation trop dominante de vendre ses actifs.



L’injonction structurelle a pour l’instant permis à GBH de ne pas dominer encore plus le secteur du commerce de détail dans notre île. Je regrette que cette annonce n'ait pas fait l’objet d’une communication au sein même de l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus. Face aux difficultés annoncées, je défends une stratégie collective pour protéger l’économie réunionnaise. Enfin, je souhaite que les syndicats puissent être pleinement associés aux travaux de l’OPMR et à toute discussion et négociation afin de proposer une alternative pour sauver les emplois de nos familles.