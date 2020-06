La grande Une ​Filets anti-requins : Saint-Paul pourrait être amenée à indemniser 350.000 euros à Seanergy

Le contentieux entre Seanergy, l'entreprise spécialisée dans les travaux maritimes et la mairie de Saint-Paul se joue désormais devant les tribunaux. La commune de l'ouest pourrait devoir passer à la caisse si l'avis du rapporteur public venait à être suivi par le juge administratif dans quelques semaines. La note a toutefois été divisée par deux au regard des prétentions de Seanergy. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 12:54 | Lu 809 fois





Seanergy, responsable de la réparation et maintenance des filets anti-requins des plages de Boucan Canot et des Roches Noires, de 2015 à 2017, reproche à la mairie une rupture de leur contrat prématurément ; justifiant des indemnités à la fois pour le travail non réalisé et l’atteinte à son image. En effet, les tensions auraient commencé alors que la mairie avait maintenu le pouvoir de décision sur le retrait ou non des filets lors de périodes de houle dans le but d’éviter leur endommagement. La société reproche à la mairie, et plus précisément l’adjoint au maire Patrick Florès, de ne pas avoir suffisamment retiré les filets aux moments de houles et de l’avoir ensuite accusée d’être à l’origine des filets endommagés. "Il s'agissait d'un réel dénigrement de l'entreprise, affirme l'avocat de Seanergy, Me Éric Dugoujon, avec un élu qui s'impliquait personnellement. C'était difficile pour à assumer pour la société car il disait presque que c'était de escrocs". Mars 2018 : Malgré les critiques contre ses filets anti-requins, Seanergy réclame 750.000€ à la mairie de St-Paul

Le contrat avec Seanergy devait prendre fin en septembre 2016, mais avait finalement été reconduit par la mairie après une attaque de requin dans le périmètre des filets survenue le 27 août 2016. Mais les différends n’ont pu être résolus malgré des échanges de courriers et une tentative de médiation. En août 2017, la mairie prévient de la fin du contrat prévue en décembre 2017 pour Boucan et avril 2018 pour Roches Noires.



Le contrat étant renouvelable chaque année pour une durée d’un an, pendant 4 ans, Seanergy demande donc des indemnités pour l’augmentation du marché de maintenance de 20% à cause d’une surface de filets plus importante, le solde du marché, le paiement des bons d’intervention journalière (quand le travail dépassait 5 jours), la création d’une plateforme numérique et l’atteinte à l’image de la société. Le tout s’élevant à un montant de 714.989 euros.



Selon le rapporteur public qui a rendu son avis devant le tribunal administratif ce jeudi, seuls l’augmentation du marché de maintenance, le solde du marché et la création de la plateforme numérique peuvent être retenus ; les bons d’intervention n’ayant par été correctement justifiés et l’atteinte à l’image de Seanergy n'étant que minime. Il estime donc les indemnités à 353.000 euros.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur