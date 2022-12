La grande Une ​Filets anti-pollution de la CINOR : Près de 200 kilos de déchets qui n’iront pas à la mer

Des filets anti-pollution ont été posés aux sorties des eaux pluviales du territoire de la CINOR il y a quelques mois. Ces dispositifs ont permis de récolter environ 200 kilos de déchets. Par SI - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 14:37







“Tous les mois, un agent de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) fait le tour des sites et veille à ce qu’ils ne soient pas saturés. Le relevé des filets se fait tous les deux mois, sauf en cas de fortes pluies ou de saturation”, explique Bernard Grondin, agent de l’association.



Sur le site de Sainte-Suzanne, 31 kilos de déchets ont été récupérés ce matin dans le filet. Au total, ce sont environs 200 kilos de déchets qui ont été récoltés depuis avril dans les filets installés à Sainte-Marie, Sainte-Denis et Sainte-Denis.



“On est en phase d’expérimentation et dans la surveillance des types de déchets. On a pu observer des canettes en aluminium, des bouteilles en verre, papiers divers, petits déchets. Au lieu que ça aille à la mer, le filet les retient”, se félicite Bernard Grondin .



