​Feux de forêt : 10 sapeurs-pompiers iront prêter main-forte dans l’Hexagone

Feux de forêt : La Réunion répond à la solidarité nationale



La préfecture indique que 10 sapeurs-pompiers de La Réunion partiront en renfort vers la métropole ce lundi soir :



Depuis plusieurs semaines, en raison des conditions climatiques, le territoire métropolitain est confronté à un phénomène exceptionnel de feux de forêts de grande ampleur.



La mobilisation des sapeurs-pompiers est déjà maximale dans l’hexagone. Des renforts européens sont engagés à leurs côtés. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a également lancé un appel à la mobilisation générale face à ces sinistres pour favoriser les renforts en pompiers volontaires.



Dans ce contexte, l’État se mobilise afin d’engager des renforts supplémentaires des Outre-mer, moins concernés par les feux de forêt actuellement, notamment pendant l’hiver austral dans l’océan Indien.



Le préfet de la zone Sud de l’océan Indien a ainsi organisé le concours de 20 sapeurs-pompiers des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion et de Mayotte, en majorité des pompiers volontaires. Ils composeront le « groupe d’intervention feux de forêts » des Outre-mer de l’océan Indien pour une mission de trois semaines en métropole.



M. Cyrille MELCHIOR, président du Conseil départemental, en lien avec le conseil d’administration du SDIS a répondu à l’appel du ministre de l’Intérieur et souhaité participer à l’élan de solidarité nationale en faisant appel aux sapeurs-pompiers réunionnais.



Le préfet de La Réunion salue l’engagement de l’ensemble des pompiers de La Réunion, mobilisés pour soutenir cette mission de renfort.