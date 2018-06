​Fêtes-vous de la musique ?

Hier, 21 juin, fête de la musique, j’ai voulu savoir l’après-midi le programme à Saint-Denis.



Mission impossible.



Le site annonçant le programme mentionnait les nombreux endroits de Saint-Denis qui proposaient une activité musicale mais sans que l’on puisse savoir laquelle.



Même l’office de tourisme intercommunal du Nord ne pouvait me fournir les diverses programmations.



L’hôtesse téléphonique m’a recommandé de téléphoner au service culturel de la mairie du chef-lieu.



Cela manque vraiment de professionnalisme.



Du coup, je suis resté chez moi.



En compagnie d’un petit buffet charcuterie et fromage, miche de campagne et d’un bon verre de vin de Carcassonne.