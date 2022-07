​Fermeture du Boulevard U2 : Le point sur le trafic

La patience est de mise pour les usagers de la route ce matin. Saint-Denis se retrouve asphyxié avec la fermeture totale du Boulevard U2 pour permettre des travaux de raccordement de la NRL à la RN6.



Sur la route du littoral, les bouchons débutent au niveau de la Pointe du Gouffre dans le sens Possession/Saint-Denis et cela se complique avec un accident signalé au niveau des potences. Dans l’autre sens, les embouteillages pour rejoindre la Route du Littoral commencent à hauteur de Gillot.



Les usagers de la route doivent faire preuve de patience et la situation va durer. Des perturbations sont à prévoir pendant toute la durée du chantier, soit jusqu’au 29 juillet.



L’accès à la Route du Littoral et au chef-lieu se fait uniquement par la RN1 secteur Caserne Lambert.